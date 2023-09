Im Stadtcafé in St. Andrä geht schon bald eine Ära zu Ende: Nach 23 Jahren wird Pächterin Brigitte "Gitti" Petschenig das Café in der Nähe der Basilika schließen und in den Ruhestand gehen. Bis 30. November wird Petschenig, die bei Torwirt in Wolfsberg Koch und Kellner gelernt hat und 1983 die Konzessionsprüfung abgelegt hat, noch geöffnet haben.

Nachfolger gesucht

Das Stadtcafé, das sie im Jahr 2000 übernommen hat, ist ihr ans Herz gewachsen. "Ich werde meine Gäste sehr vermissen", sagt Petschenig, die mit Leib und Seele Wirtin ist. Für das Lokal mit 20 Sitzplätzen und innen und weiteren 20 Plätzen im Gastgarten sucht Verpächter Hannes Kehraus einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, die sich schriftlich bewerben können: Hannes Kehraus, St. Andrä 190, 9433 St. Andrä.