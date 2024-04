Am Donnerstag, 4. April, beginnt die 46. Lavanttal-Rallye mit dem traditionellen Zeremonienstart um 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Wolfsberg. 83 Starter aus acht Nationen präsentieren ihre Rennautos und machen sich bereit für den dritten Lauf der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft. „In diesem Jahr sind sehr starke Fahrer vertreten. Hinzu kommt noch das schöne Wetter, das uns in den letzten zwei Jahren eher Regen beschert hat“, erzählt Helmut Klösch, Obmann vom Motorsportclub Wolfsberg, der die Rallye mit organisiert.

Als Favorit gilt in diesem Jahr Simon Wagner. Aber auch der jüngste Kärntner Starter Thomas Traußnig (21) und der älteste Starter Kurt Jabornig (71) rittern der Rallye entgegen. Beginn des Rennens ist am 5. April um 14 Uhr bei der Servicezone am Marktgelände in Kleinedling und führt zwei Tage lang durch das ganze Lavanttal. Neu in diesem Jahr ist eine Nachtsonderprüfung auf der Sonderprüfung Arlinggraben-St. Margarethen, die am Freitag um 20 Uhr beginnt.

Eintrittsbänder

Wer sich das Rennen aus der Luft anschauen möchte, kann in diesem Jahr Hubschrauberrundflüge für 80 Euro pro Person erwerben. Die Eintrittsbänder sind um 15 Euro können in unterschiedlichen Verkaufsstellen wie Trafiken, Tankstellen, Kfz-Werkstätten oder beim Lagerhaus erhältlich, ein Programmheft kostet 5 Euro. „Ohne einen finanziellen Beitrag der Zuschauer können wir die Rallye nur schwer finanzieren“, erklärt Klösch den Grund für die Eintrittsbänder. Am Samstag, 6. April, fahren um 18 Uhr die Fahrer mit ihren Boliden am Marktgelände ins Ziel, wo um 20 Uhr in der Eventhalle die Siegerehrung mit anschließender Rallyeparty stattfinden wird.

Straßensperren

Am 5. April sind die Strecken Arlinggraben-St. Margarethen von 12.30 bis 22.15 Uhr sowie Theißenegg- orderlimberg von 13 bis 20.15 Uhr gesperrt. Am 6. April gibt es eine Sperre auf den Strecken Remsnegger-Schönweg von 7 bis 13.30 Uhr, für den Rundkurs Eitweg gibt es von 7.30 bis 16.30 Uhr eine Verkehrssperre, die Strecke Gasthaus Hammer-Prebl ist von 13 bis 19.45 Uhr gesperrt und Prebl-Gasthaus Perner von 13 bis 19.45 Uhr. Alle Infos Rund um das Thema Lavanttal-Rallye gibt es online unter www.lavanttal-rallye.at.