Jus-Studentin Merve Ünver eröffnete vor Kurzem ihr eigenes Laserstudio in der Hermann-Fischer-Straße 2 in Wolfsberg. Auf 55 Quadratmeter bietet die Wolfsbergerin Haarentfernung mittels Eislaser für Frauen und Männer an, der auf minus 27 Grad gekühlt eine schmerzfreie Behandlung verspricht. Je nach Haut- und Haartyp sind acht bis zwölf Behandlungen notwendig. Für die Achsel werden beispielsweise 39 Euro und für eine Ganzkörperbehandlung 280 Euro berechnet.

Das Laserstudio befindet sich in der Hermann-Fischer-Straße 2 © Merve Ünver/KK

„Mich hat die Beauty-Branche schon immer interessiert, vor allem das Thema Laserbehandlung, da ich dort selbst immer hingehe“, erklärt Ünver, die sich mit Freude für die Selbstständigkeit entschieden hat. „Ich kann mir meine Zeit selbst einteilen und bin mein eigener Chef“, ergänzt die 24-Jährige, die aktuell alleine in ihrem Laserstudio „LaserNow“ arbeitet. Künftig möchte sie mit einem neuen Gerät auch Dehnungsstreifen und Besenreiser behandeln.

Die Öffnungszeiten sind aktuell von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Termine können unter 0660/436 67 31 vereinbart werden.