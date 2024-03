Die Wolfsberger Lindhofstraße in unmittelbarer Nähe zum Landeskrankenhaus ist um ein Geschäftsfeld reicher. Denn gleich neben Textilpflege Abraham eröffnet am 2. April der Hundesalon „Fellrocker“. Nadine Mayerhofer aus St. Margarethen wagt damit nicht nur den Schritt in die Selbstständigkeit, sondern erfüllt sich auch einen lang gehegten beruflichen Traum. „Schon in meiner Kindheit habe ich gerne Tiere gekämmt“, erzählt Mayerhofer.

Seit drei Jahren arbeitete die 21-Jährige an der Verwirklichung ihres Traums. „Das erforderte viel Geduld“, erzählt die zertifizierte Hundefriseurin. Rund einen Monat lang dauerten die Umbauarbeiten ihres 84 Quadratmeter großen Hundesalons. Ausschließlich natürliche Produkte werden für die Pflege der Hunde verwendet. Zudem seien alle Rassen und Größen willkommen. Neben Schneiden, Trimmen und Scheren und Ohren- und Krallenpflege steht auch Massage auf dem Programm. „Ich löse etwa auch muskuläre Ungleichgewichten auf“, so Mayerhofer.