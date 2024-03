Am Dienstag wurde am Landesgericht Klagenfurt ein weiteres Konkursverfahren eröffnet. Diesmal betrifft es die „NTBP Bauträger GmbH“, beheimatet in Tschedram in der Gemeinde Maria Rain.

Das Unternehmen hätte als Bauträger ein Wohnprojekt in Maria Rain abwickeln sollen. 18 Reihenhäuser waren beim „Mountain View Village Maria Rain“-Projekt geplant. Als Alleingesellschafterin war die „S-Sintex“ tätig, Geschäftsführer war Zlatan Justic. Die Höhe der Passiva und Aktiva sind derzeit noch nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist, ob das Unternehmen Dienstnehmer beschäftigte.

Forderungen stellen

Ab sofort können Gläubigerforderungen angemeldert werden. Möglich ist das über den KSV1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at oder über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at. Forderungen können bis zum 22. April gestellt werden.