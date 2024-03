Über die Villacher „EM Eigenheim Manufaktur GmbH“ mit Alleingesellschafter-Geschäftsführer Josef Oberzauchner, die im Bereich der Vermittlung, dem Vertrieb und der Errichtung von Einfamilienhäusern in Holzriegelbauweise, als Bauträgerin und als Immobilienmaklerin tätig ist, wurde am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Es handelt sich bereits um das zweite Konkursverfahren und um eines, das Verbindlichkeiten in Höhe von rund 1,127 Millionen Euro ausweist. Rund 65 Gläubiger und ein Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen.