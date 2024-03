Bereits zum vierten Mal geht der X-Trail Business Run in Klagenfurts Naturjuwel, auf der Schleppe Alm, über die Bühne. Egal ob Einzelstarter oder Dreier-Team, Firma oder Verein – alle Sportbegeisterten können am 25. April teilnehmen. „Bei diesem Bewegungsimpuls steht der Spaß am Laufen und das Miteinander im Vordergrund“, erklärt Veranstalter Michael Kummer, der sich mit seiner Agentur in Sachen Laufsport-Events einen Namen gemacht hat. „Die Schleppe bietet mit der großen freien Fläche, dem imposanten Hügel. der Half Pipe und der Big Air-Schanze dafür perfekte Bedingungen.“

Der sportliche Tag startet bereits um 10 Uhr mit dem X-Trail Kids Run. Dabei handelt es sich um eine schulspezifische Veranstaltung, in deren Rahmen Kindern und Jugendlichen der Volksschule und Unterstufe ein „einzigartiges Bewegungsprogramm“ im freien, natürlichen Gelände angeboten wird. „Sowohl das Programm, als auch der Bustransfer durch die Stadtwerke ist kostenlos“, betont Kummerer. Vor Ort erwarten die Kinder insgesamt drei Stationen, bei einer 30 Meter langen Hürdenlauf-Strecke können die Schülerinnen und Schüler ihre Sprintfähigkeiten austesten und unter Beweis stellen. Und niemand geht als Verlierer nach Hause – alle Kinder bekommen eine Medaille, eine Urkunde und ein Getränk.

Am Nachmittag erfolgt um 17 Uhr dann der Startschuss zum Hauptbewerb. Die ehrgeizigen Sportlerinnen und Sportler absolvieren als Einzelläufer oder in Dreier-Teams die insgesamt 14 Hindernisse auf der 4,5 Kilometer langen Laufstrecke. Wer noch nicht genug hat, kann sich noch dem Sprint auf den Schleppehügel (mit 125 Höhenmetern vom Fuße der Schleppe Alm bis zum Gipfel) stellen – der oder die Schnellste werden mit dem Titel King oder Queen of Schleppe ausgezeichnet.

Danach erfolgt die Siegerehrung mit einer Afterwork-Party (mit DJ Mr. Saxmania und einer „Pastaparty“) in der Schleppe Brauerei.

Michael Kummerer rechnet mit einem neuen Teilnehmerrekord – im Vorjahr waren rund 1300 Athleten dabei. Anmeldungen sind noch bis 16. April online möglich. Nachmeldungen werden am 24. und 25. April direkt vor Ort in der Schleppe Brauerei entgegengenommen.