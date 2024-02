Emotionen, Applaus, lachende Gesichter und sogar Tränen – das alles und vieles mehr erlebten die Besucher des Galaabends der „Köpfe des Jahres“ aus Klagenfurt und Villach, der am 9. Februar auf der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt über die Bühne ging. 25 Kandidatinnen und Kandidaten aus fünf Kategorien stellten sich mehrere Wochen lang dem Leser-Voting. An diesem Abend wurde endlich das Geheimnis um die Gewinnerinnen und Gewinner gelüftet.

Moderatorin Martina Klementin führte das Publikum wie bereits in den Jahren davor mit unterhaltsamen Anekdoten durch das Programm. „Es gibt den Spruch ‚only bad news, are good news‘. Unsere Nominierten haben bewiesen, dass auch ‚good news‘ die Menschen bewegen können“, stellte Klementin gleich zu Beginn der Veranstaltung fest. Wolfgang Fercher, Chefredakteur und Geschäftsleiter der Kleinen Zeitung in Kärnten und Osttirol sowie von Jasmin Gaggl, Leiterin des Regionalverkaufs der Kleinen Zeitung in Kärnten und Osttirol, pflichten ihr bei und richteten ihrerseits Grußworte an die mehr als 100 Gäste.

In Vertretung von Landeshauptmann Peter Kaiser trat Bundesrat Manfred „Waschi“ Mertel auf die Bühne und hob hervor, wie viele Mitglieder der jungen Generation unter den Nominierten waren. „Ich lerne gerne von der jungen Generation“, hielt Mertel fest.

Die Gewinner

Dann wurde es spannend: In der Kategorie „Junge Talente“ konnte Sanna Elisa Kabas (19) das Voting für sich entschieden. Seglerin Lara Vadlau überzeugte in der Kategorie Sport. In der Kategorie Kultur setzte sich die neue Intendantin des Carinthischen Sommers, Nadja Kayali, durch, während „Shoafbauer“ Thomas Koch mit seinem Unternehmergeist überzeugte. Als „Starke Persönlichkeit“ wurde Unternehmerin Janin Baumann ausgezeichnet. Die 38-Jährige hat aufgrund der Autoimmunerkrankung Alopezie eine Glatze und setzt sich dafür ein, die Erkrankung in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Als ihr Name aufgerufen wurde, war sie zu Tränen gerührt und riss sich vor lauter Euphorie die Perücke vom Kopf. Das sorgte für tosenden Applaus, auch bei den Sponsoren des Abends: Heinz Grossmann, geschäftsführender Gesellschafter von Skoda Lindner, Christian Liebhauser-Karl, Vorstand des Musikvereins Kärnten, Jürgen Hartinger, Vorstandsvorsitzender der Kärntner Landesversicherung, Robert Gojkovic, Leiter Vertriebsregion der Volksbank Kärnten sowie Christof Frierss als Vertreter der Jungen Wirtschaft.

Zur Siegerin der Kategorie „Lebenswerk“ wurde Primaria Christa Rados gekürt. Den Preis überreichte ihr Uwe Sommersguter, stellvertretender Chefredakteur der Kleinen Zeitung, während ihr Arztkollege Herwig Oberlerchner die Laudatio hielt. Unter die Ehrengäste mischten sich unter anderen der Villacher Bezirkshauptmann Bernd Riepan, der Direktor der Fachberufsschule Warmbad Villach Reinhard Angerer, die Geschäftsführerin der Carnica-Region Rosental Ingeborg Schönherr, Messe-Präsident Bernhard Erler, der Arnoldsteiner Bürgermeister Reinhard Antolitsch, seine Moosburger, Afritzer und Pörtschacher Amtskollegen Herbert Gaggl, Maximilian Lindner und Silvia Häusl-Benz sowie die Ortschefin von Feld am See Michaela Oberlassnig. Ebenfalls gesehen wurden die Landtagsabgeordneten Genot Darmann und Stefanie Ofner, Reisebüro-Chefin Andrea Springer, Landesrettungskommandant Georg Tazoll, der Villacher Magistratsdirektor Christoph Herzeg, der Klagenfurter Tourismus-Chef Helmuth Micheler, Unternehmer Bernd Hinteregger, der Präsident des Kärntner Zivilschutzverbandes Rudolf Schober und Polizei-Pressesprecher Rainer Dionisio.

Für das stimmungsvolle Ambiente auf der Eventplattform zeigte sich Floristin Isabella Rodler mit ihrem Blumenschmuck verantwortlich.