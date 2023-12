Der Jahreswechsel steht vor der Tür und damit auch viele Veranstaltungen rund um Silvester und Neujahr. Vom ruhigen Abend bis hin zur wilden Partynacht stehen viele Möglichkeiten offen.

„Dobesch Showtechnik“ sorgt am Klagenfurter Silvestermarkt am Neuen Platz für Stimmung. Der Bauernsilvester mit „Toni & Alex“ sowie „M-Jones“ startet am 30. Dezember um 17 Uhr auf der großen Bühne. Am Silvestertag gibt es ab 14 Uhr ein Kinder- und Familienprogramm mit Neujahrsbasteln, Zeitkapseln erstellen, Kinderschminken und einem Lampion-Lauf. Ab 19.30 Uhr ist es Zeit für das Abendprogramm mit der Partyband „Chaos“. Der Silvestermarkt bietet zudem eine große Auswahl an Glücksbringern, für diejenigen, die noch welche besorgen müssen.

Bauernsilvester und Neujahrs-Brunch

In Krumpendorf findet am Samstag um 19 Uhr der Bauernsilvester im Festsaal findet statt. In der Kultdisko Tenne feiert man ebenfalls einen Bauernsilvester mit Ramona Martiness und Oliver Haidt. Am 31. Dezember hat die Diskothek geschlossen. Wer sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte, kann im Restaurant des Seeparkhotels, dem „Laguna“, den Silvesterabend mit einem Galadinner verbringen. Beginn ist um 18 Uhr. Der Neujahrs-Brunch startet am 1. Jänner um 11.30 Uhr und sorgt für einen köstlichen Start ins Jahr 2024.

Die neu eröffnete „Eventstage“, das ehemalige „Bollwerk“, in Klagenfurt veranstaltet am 31. Dezember die letzte Party des Jahres. Mit „DJ GBK“ werden Hip-Hop, RnB und die aktuellen Charts gespielt. Einlass ist ab 23 Uhr. Partystimmung ist auch im „Matigo“ in der Innenstadt angesagt. Hier startet die Silvesterparty am Sonntag um 21 Uhr. Unter dem Motto „Feiern bis ins nächste Jahr“ gibt es neben Flaschenaktionen und Cocktailspecials natürlich viel Musik und Unterhaltung.

Die Mutigen springen am 1. Jänner in den Wörthersee © Helmuth Weichselbraun

Abkühlung in Velden

Für alle Mutigen und Ausgeschlafenen findet am 1. Jänner um 12 Uhr das traditionelle Neujahrsschwimmen in Velden statt. Vor der Villa Bulfon springen die Teilnehmer ins kalte Nass. Das soll Glück und Lebenskraft für das neue Jahr bringen. Im rund fünf Grad kaltem Wasser wird eine Strecke von 50 Metern in eine Richtung absolviert. Anschließend wird mit Sektempfang und wärmender Suppe der Beginn des neuen Jahres gefeiert.