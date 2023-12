Alle Jahre wieder wird in und rund um Velden über das große Feuerwerk in der Bucht debattiert. Und alle Jahre wieder konnte sich die Tourismusgemeinde als einzige in der Region nicht dazu durchringen, vom umweltschädigenden Spektakel abzulassen. Wiederholt dachte Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) nach harscher Kritik über ein Aus nach, gemeinsam mit Neo-Tourismuschef Hannes Markowitz hat man sich nun aber wieder auf eine Neuauflage geeinigt.