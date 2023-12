Aus alt mach neu. Nach diesem Motto wurde in den vergangenen Wochen die Hofer-Filiale in der Klagenfurter Villacherstraße auf Vordermann gebracht. Das Geschäft wurde von 600 auf knapp 1000 Quadratmeter vergrößert und punktet durch ein übersichtliches Regalkonzept und eine helle, moderne und freundliche Raumgestaltung. Ein Team von zwölf engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmert sich um die Belange der Kunden. Optimierte Kassen sorgen für ein komfortables Verpacken der Einkäufe vor.

Ein wichtiger Aspekt des Umbaus: die Nachhaltigkeit: So wird für die gesamte Energieversorgung 100 Prozent Grünstrom aus Österreich verwendet. Durch den Einsatz von LED-Leuchtmittel wird aktiv zum Klimaschutz beigetragen und der Stromverbrauch der Beleuchtung um bis zu 50 Prozent reduziert. Darüber hinaus nützt eine spezielle Kälte-Wärme-Verbundanlage die Abwärme der Gewerbekälteanlage zum Beheizen der Filiale.

Im Innenbereich punktet die Filiale mit mehreren Highlights, wie beispielsweise die „Backbox“ (mit dem umfangreichen Sortiment an knusprigen Weiß- und Spezialbroten, Kleingebäck, pikanten Snacks und köstlichem Feingebäck). Der sogenannte Marktplatz bietet verschiedenste Obst- und Gemüsesorten. Während der gesamten Lieferkette bis in die modernisierte Filiale in der Villacher Straße 181 wird das Obst und Gemüse durchgängig gekühlt. Und auch die Vinothek überzeugt mit stilvollem Design und einer feinen Auswahl an erlesenen Weinen aus aller Welt.