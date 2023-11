Die Strandpromenade in Pörtschach versetzt die Besucher heuer zum zwölften Mal in Folge im „Stillen Advent“ wieder in Weihnachtsstimmung. Ab 25. November wird jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr und wochenends von 13 bis 19 Uhr ein stimmungsvolles Programm für Jung und Alt angeboten. Als Auftakt für den Adventmarkt steht am Freitag, dem 24. November, wieder der große Krampusumzug an. Für musikalische Unterhaltung sorgen Kärntner Chöre, Bläser und viele weitere Musiker. Um die traditionell-alpenländischen Melodien auch während des Flanierens hören zu können, sind Lautsprecher an allen Ständen angebracht.

Ein ganz besonderer Programmpunkt ist die jeden Sonntag stattfindende „Campfire Romance“, bei der man mit romantischen Gitarrenklängen die erwarteten 20.000 Gäste in weihnachtliche Stimmung versetzen möchte. Wie jedes Jahr finden auch heuer wieder zahlreiche Adventkonzerte in der Kirche Maria Wörth statt, eine Schifffahrt dorthin wird auch angeboten. Doch nicht nur Konzerte, sondern auch Andachten werden in der Pfarrkirche abgehalten.

Viel Programm für Kinder

Auch für Kinder bietet der Adventmarkt ein spannendes Programm. An den Wochenenden gibt es das „Christkindlboot“ mit Flaschenpost, das Ponyreiten findet ebenso wieder statt. Am Sonntag, dem 3. Dezember, stattet der Nikolaus dem Pörtschacher Weihnachtsmarkt einen Besuch ab - mit Geschenken im Sack. Am 16. Dezember findet um 17.15 Uhr die Fackelwanderung zur „Lebenden Krippe“ statt, Treffpunkt und Fackelausgabe bei der Info-Hütte.

Um die kulinarische Versorgung kümmern sich das Parkhotel Pörtschach, das Hotelresort Werzers, das Seerestaurant Jilly Beach und die Café-Bar Schwarze Luft. Verschiedene Suppen, Süßspeisen und vieles mehr werden bei den vier Ständen verkauft. Für Experimentierfreudige gibt es wieder Straußen-Leberkäse aus Glandorf. An den restlichen acht Marktständen werden selbstgefertigte Produkte von Künstlern und Handwerkern aus der Region ausgestellt. Als besonderer Programmpunkt steht wieder die Adventbuchtfahrt durch das „flimmernde Sternenmeer“ an, Tickets gibt es für 5 beziehungsweise 3 Euro an der Info-Hütte. Den Abschluss aller Veranstaltungen macht das Adventkonzert von den „Kärntnern aus Maria Wörth“ am 23. Dezember in der Pfarrkirche Maria Wörth.