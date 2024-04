„Das ist einfach meine Berufung“, erzählt Vivienne Baur, die sich vor Kurzem in Feldkirchen als Pferde- und Hundetrainerin mit ihrer Firma „Empawerment“ selbstständig gemacht hat und ihren Fokus auf ein tierschutzkonformes Training legt. Was das bedeutet? „Ich setze keine Strafen ein, werfe also nicht mit Sachen oder benutze die Gerte. Mein Ansatz ist es, über Motivation zu arbeiten, belohnungsbasiert.“ Dabei geht es allerdings nicht nur um Futter, sondern auch darum, die Bedürfnisse der Tiere zu erkennen und diese als Belohnung einzusetzen. „Da muss man kreativ werden. Zum Beispiel mit dem Hund Spuren nachgehen.“