Am Donnerstag, 4. April, gegen 7.45 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit seinen PKW auf der B 93 Gurktalstraße von Pöckstein kommend in Richtung Straßburg. Er kam in einer Linkskurve im Bereich Unterfarcha aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung nach unten. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Acker seitlich zu liegen.

Der Mann konnte sich anschließend dank der Hilfe einer Ersthelferin aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Friesach gebracht. Beim PKW entstand ein Totalschaden, er wurde durch die im Einsatz stehende freiwillige Feuerwehr gesichert und danach über Veranlassung des Zulassungsbesitzers abgeschleppt. Der durchgeführte Alkoholtest fiel negativ aus.