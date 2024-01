Als Human- und Tierenergetikerin hat sich Eva Buttazoni auf Allergiebehandlungen und Traumenauflösung spezialisiert. Mit verschiedensten Methoden werden die Selbstheilungskräfte wieder aktiviert und ein energetischer Ausgleich im gesamten System hergestellt, wie die Feldkirchnerin erklärt. Am 8. Jänner hat sich Buttazoni selbstständig gemacht und bietet seither ihre Therapie in der Tiebelstadt an.

Gestartet hat Buttazonis Weg mit der Ausbildung zur diplomierten Bachblütenberaterin. Anschließend absolvierte sie die Ausbildung zur zertifizierten HLP-Instruktorin (health – light – progress). Dabei wird Wissen aus der Medizin mit Energetik verbunden. In der Ausbildung gibt es verschiedene Schwerpunkte. Eine davon ist die IMM, Immunmodulations-Methode, die darauf abzielt, das Immunsystem in den Ursprungszustand zu setzen. Angewendet wird diese vor allem bei Allergien und Autoimmunerkrankungen. „Es ist noch viel zu wenig verbreitet, dass es auf so einem natürlichen Weg eine Regeneration des Körpers gibt“, so Buttazoni.

Natürliche Behandlung

Behandelt werden kann jeder, der Interesse hat. Bei der Erstaustestung findet ein Gespräch über das Thema statt sowie die kinesiologische Austestung, die Aufschluss über die Ursachen und hilfreichen Methoden gibt. Danach wird entschieden, ob die Reise miteinander weitergeht. „Mir ist es wichtig, dass jeder individuell behandelt wird“, sagt Buttazoni.

Bei Allergiebehandlungen wird auf die energetische Vorgehensweise der IMM gesetzt. Diese beinhaltet ein mehrstufiges Programm, bei dem bestimmte Allergene in die Hand des Patienten gegeben werden. Stufenweise werden Körper und Immunsystem reguliert. Die Traumenauflösung kann mittels Hypnose oder Trancetechniken erfolgen. Dabei werden kinesiologisch Emotionen herausgefiltert, die für die Traumen verantwortlich sind, und aufgelöst. Wenn der Körper nicht bereit ist, alle auf einmal loszulassen, erfolgt dies schrittweise.

Behandelt wird ganz natürlich, ohne zusätzliche Präparate, außer der Körper benötigt etwas. „Wir geben dem Körper die richtigen Informationen, damit er sich wieder selbst regulieren lernt“, so Buttazoni.

Ihre Freizeit widmet die 34-jährige Feldkirchnerin dem Reiten sowie der Weiterbildung. Sie möchte ihr Wissen auch bei Vorträgen weitergeben. Die Behandlungen finden entweder vor Ort bei ihr zu Hause statt oder ortsungebunden via Videotelefonat.