Die Auswirkungen des Klimawandels werden uns in den nächsten Jahrzehnten begleiten, umso wichtiger ist es, ein Bewusstsein dafür in der Bevölkerung zu schaffen - angefangen bei den Kleinsten. Der Schulcluster in Feldkirchen, bestehend aus der Volksschule, der Reformpädagogischen Mittelschule, der Musik-Mittelschule und der Polytechnischen Schule, nimmt sich dieser Thematik an und führt in diesem Schuljahr das Projekt „Schulcampus Feldkirchen plant GRÜN“ durch, das zum Hauptziel hat, den dortigen Campus umweltgerechter zu gestalten. Koordiniert und umgesetzt wird die Aktion von Elke Müllegger (Klimawandel-Anpassungsmodellregion Tiebeltal/Wimitzerberge) und Sabine Kinz (Klima- und Energiemodellregion Feldkirchen/Himmelberg). Rund 1000 Schülerinnen und Schüler beherbergt der Schulcluster Feldkirchen.