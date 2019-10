Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Ausdauer und Beharrlichkeit von Klaus Littmann haben sich bezahlt gemacht. Der von dem Schweizer inszenierte Wald im Klagenfurter Wörthersee-Stadion erhielt tatsächlich die erhoffte internationale Aufmerksamkeit – von New York Times und CNN abwärts berichteten Medien weltweit über das so leidenschaftlich diskutierte Projekt „For Forest“. Auch die Besucherzahlen – rund 120.000 Menschen sollen seit der Eröffnung am 8. September den Weg ins Stadion gefunden haben – sind respektabel.