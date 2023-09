Hinter einer unscheinbaren Tür in der Via Monastero Maggiore mitten in der Altstadt von Cividale, ganz in der Nähe der Teufelsbrücke, verbirgt sich eine geheimnisvolle Anlage: der Ipogeo Celtico, die "Keltengruft". Über eine schwindelerregend steile Treppe geht es sieben Meter tief in den steinernen Bauch der Stadt und man befindet sich im zentralen Raum, von dem drei niedrige Gänge ausgehen. Die erste der drei geheimnisvollen Masken zieht den Blick auf sich. Eine mystische Wächterfigur? Zeugin eines uralten Kults?