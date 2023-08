Neben Österreich, allen voran in Kärnten und der Steiermark, und Slowenien sorgt das Adriatief auch in Kroatien für heftige Regenschauer und Gewitter. Das Tief war Freitagmittag auf Istrien getroffen – über 6000 Blitzeinschläge wurden verzeichnet – und hat in weiterer Folge vor allem in der Region Kvarner rund um Rijeka und Opatija für überflutete Straßen und Orte gesorgt. Auch am Samstag kann keine Entwarnung gegeben werden. Im Gegenteil: Die anschwellende Save tritt an mehreren Stellen über die Ufer, auch die Hauptstadt Zagreb ist betroffen. Im dalmatinischen Zadar richteten heftige Sturmböen Schäden an.

Bürger in überschwemmungsgefährdeten Gebieten wurden aufgefordert, besondere Vorsicht walten zu lassen und Reisen nur dann zu unternehmen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Auch vor Sturzfluten wird explizit gewarnt. Im Großraum Karlovac und entlang Hochwasser führender Flüsse wurde Sandsäcke verteilt.

Aufgrund des Anstiegs des Wasserspiegels der Flüsse Save und Kupa wurde schon am Freitag die Wasserscheide Prevlaka geöffnet, mehrere Rückhalte- und Überlaufbecken sind nahe ihrer Kapazitätsgrenzen.