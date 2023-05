Liebe Leserinnen und Leser,

Handtuch aufs Herz: Um den besten Platz am Hotelpool zu reservieren, sind auch Sie schon einmal früher aufgestanden. Oder?! 😉 Schöner und bequemer ist es direkt am Meer. In den meisten oberitalienischen Badeorten kann man Sonnenschirme und Liegestühle mittlerweile lange im Voraus über das Internet buchen. Vielerorts ist die Badesaison bereits am vergangenen Wochenende eröffnet worden, in Lignano gab es sogar einen Wettbewerb für „Frühstarter“. Und die einzigen Nicht-Italiener unter den Gewinnern strafen das Vorurteil vom verschlafenen deutschen Urlaubsgast mit dem Reservierungshandtuch Lügen. Das Rennen haben Österreicher gemacht.

Das andere Rennen machen wieder Sie: Wer diese Zeilen liest, sitzt (oder von mir aus auch liegt) immer in der ersten Reihe, was News und Tipps aus dem Alpe-Adria-Raum betrifft. Hier können Sie unseren neuen Newsletter abonnieren.

Buona giornata!

Wale vor der kroatischen Insel Vis gefilmt

Aufnahmen mit Seltenheitswert wurden am Sonntag von Fischern vor der kroatischen Insel Vis gemacht. Sie filmten mehrere Finnwale. Die unter Schutz stehenden Tiere sind bis zu 27 Meter lang und 70 Tonnen schwer.

👉 Das atemberaubende Video

Worauf sich Italien-Urlauber heuer einstellen müssen

Unsere südlichen Nachbarn haben dem „Overtourism“ den Kampf angesagt. Auf manchen Bergen und einigen Inseln gibt es neue Beschränkungen für Urlauber, zum Beispiel Fahr- oder Handtuchverbote.

👉 Wo neue Regeln für Touristen gelten

Im Winter wurde bei den Laghi di Fusine gedreht © Netflix

"The Witcher" streift durch den Alpen-Adria-Raum

Der Starttermin für die neue Staffel der Netflix-Kultserie "The Witcher" steht fest. Mit Hauptdarsteller Henry Cavill wurde dafür auch in Italien, Slowenien und Kroatien gedreht.

👉 Am 29. Juni geht's los

Eine gute und eine schlechte Nachricht aus Triest

Im Park von Schloss Miramare wird das 1857 errichtet kleine Schloss, das man auch Gartenhaus nennt, nach zwei Jahren Restaurierung wieder eröffnet. Noch kann man den Park kostenlos besuchen. Der Zutritt könnte allerdings bald kostenpflichtig werden.

👉 Maximilians kleines Schloss

Slowenien hat jetzt zehn Vier-Hauben-Lokale

Ein kleines Land als große Bühne für Kulinarik: Gleich zehn Restaurants in Slowenien dürfen sich heuer über jeweils vier „Gault & Millau“-Hauben freuen.

👉 Die ganze Liste inklusive Links, um gleich einen Tisch zu reservieren

Aus dem Buch "Lost Places in Kroatien": eine Aufnahme aus der stillgelegten "politischen Schule" in Kumrovec © Styria/Helmuth Weichselbraun

­Spektakuläre Lost Places in Kroatien

­Spurensuche im Urlaubsparadies: Das dieser Tage im Styria-Verlag erschienene Buch "Lost Places in Kroatien" beschreibt die Geschichte und den Verfall luxuriöser Villen, bizarrer Industrieruinen und stiller Kriegsrelikte. Ein Großteil der mehr als 50 vorgestellten vergessenen Orte ist frei zugänglich.

👉 Mehr Lost-Places-Fotos

­

­



­