Lignano: Kärntner siegten bei Rennen um den ersten Strandplatz

Grado hisst zum Saisonstart am 1. Mai die Staatsflagge und eröffnet eine Aquilea-Ausstellung. In Lignano siegte am Samstag beim Rennen um den Strandplatz mit Schirm und Liege eine Kärntner Familie.