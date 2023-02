Wer an keinen Lebensmittel-Allergien leidet, kann sich gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die nach dem Genuss eines Lebensmittels sterben können, wenn sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Genau so etwas ist aber, nach den bisherigen Erkenntnissen, am Sonntag einem Touristen passiert. Der 34 Jahre alte Mann war in Sappada, einer in Friaul sehr beliebten Gemeinde in den Karnischen Alpen nahe der österreichischen Grenze, wo am Sonntag ein großes Faschingsfest veranstaltet wurde. Der Karneval in Sappada ist sehr beliebt, man kennt ihn auch als Plodar Vosenòcht. Dabei essen viele auch gerne die Mognkròpfen und die Hosenearlan.

Sofortige Reanimation

Was genau der Mann gegessen hatte, ist noch unklar. Augenzeugen schilderten aber, dass er nach dem Essen auf der Straße zusammenbrach. Der junge Mann erlitt einen Herzstillstand, der von einem anaphylaktischen Schock ausgelöst sein worden dürfte. Da beim Karneval im Dorf Cima Sappada auch eine Gruppe von Sportlern anwesend war, die einen Arzt mit hatte, wurde sofort mit der Reanimierung begonnen. Ein Rettungswagen rückte aus Santo Stefano di Cadore an. Zusätzlich wurde der Hubschrauber angefordert, der den Udineser ins Krankenhaus nach Udine brachte. Dort verstarb er in der Nacht auf Montag.