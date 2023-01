Der aus Slowenien stammende Ordensmann Marko Rupnik stand bereits im Dezember im Mittelpunkt von italienischen Medienberichten über angebliche sexuelle Ausnutzung mehrerer Ordensfrauen, meldet Kathpress am Freitag. Nun hat sich die Päpstliche Universität Gregoriana in Rom von dem international bekannten Jesuitenpater und Mosaikkünstler getrennt. Der 68-Jährige darf an der von Jesuiten geleiteten Universität nicht mehr lehren und keine wissenschaftlichen Arbeiten mehr begleiten.