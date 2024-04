In der kroatischen Hauptstadt Zagreb werden von Donnerstag bis zum Sonntag über 25.000 Hunde und ihre Zweibeiner erwartet. Gemeinsam mit Frau- und Herrchen kommen sie zur internationalen Hundeschau „World Dog Show 2024“. Wie 24sata.hr in Erfahrung bringen konnte, wird einer der Teilnehmer aus der Masse herausstechen: Stargast „Gunther VI.“, ein Deutscher Schäferhund, hat sein Kommen angekündigt.

Gunter ist nicht irgendein bellender Vierbeiner, sondern der Jeff Bezos unter den Hunden. Der Schäferhund ist Millionenerbe, der reichste Kläffer der Welt und Star der Netflix-Miniserie „Gunthers Millionen“.

Madonnas Villa gekauft

65 Millionen Dollar soll Gunther von der mysteriösen deutschen Gräfin Carlotta Liebenstein geerbt haben. Ob seine verstorbene Gönnerin wirklich gelebt hat, ist fraglich. Es darf vermutet werden, dass hier hundsgemeine Steuertricks dahinter stecken. Nichtsdestotrotz lebt der Wauwau fürstlich. Er residiert in Miami. Um 31 Millionen Dollar gönnte sich Gunther Madonnas Luxusvilla. Pool und Ankerplatz für seine Yacht inklusive.

Um sein Wohl kümmern sich 27 junge, attraktive Menschen, mit denen Gunther VI. gerne auf Instagram posiert. Assoziationen mit Hugh Hefner und der Playboy Mansion dürften gewollt sein. Der Sechste im Namen deutet es schon an, Gunter ist nicht der erste fellige Millionenerbe. Vererbt wurde das Millionenvermögen nämlich bereits in den 1990er-Jahren an seinen Vorfahren Gunther III.