In der oberitalienischen Hafenstadt Triest geht es am Osterwochenende rund. Bis Ostermontag findet der internationale Street Food Market am Canale Grande statt - ein Paradies für alle Genießer, die sich quer durch die italienischen Regionen und andere Länder kosten wollen. Am Ostersonntag darf beim Monatsmarkt „Mercatino di Ponterosso“ Altes und Gebrauchtes bewundert und natürlich auch käuflich erworben werden. Und sowohl am Ostersonntag als auch am Ostermontag findet „Pasqua in Piazza“ statt, der Trödelmarkt rund um die Piazza Unitá.

In den Triestiner Bäckereien gibt‘s die Colomba. Die „Ostertaube“ (wörtlich übersetzt) ist ein süßer italienischer Kuchen mit einer langen Tradition. Unbedingt kosten! Und ein, zwei „Spritz“ genießen.. Buona pasqua (frohe Ostern) da Trieste!