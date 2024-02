So nah an Südösterreich konnten Gläubigen schon lange keine Papstmesse mehr besuchen. Wie die Pressestellen des Vatikans und der Erzdiözese Venedig am Dienstag bekanntgaben, kommt Papst Franziskus zur Biennale nach Venedig. Der letzte Papstbesuch in der Lagunenstadt liegt mehr als zehn Jahre zurück, wie italienische Medien berichten. Damals stand Papst Benedikt XVI. an der Spitze der katholischen Kirche.

Der amtierende Papst, „Papa Francesco“, wird am 28. April in Venedig sein. Er besucht nicht nur die Biennale, sondern wahrscheinlich auch das Frauengefängnis der Stadt. Außerdem wird er die Sonntagsmesse im oder vor dem Markusdom zelebrieren, ob unter freiem Himmel oder in der Basilika steht noch nicht fest. Der angekündigte Papstbesuch hat den Gläubigen in Venedig Freudentränen in die Augen getrieben.

In diesem Jahr wird es auch einen Papstbesuch in Verona geben und am 7. Juli einen in Triest. Auch dort ist ein Gottesdienst geplant: auf der Piazza Unitá mit Blick aufs Meer. Die Hotels in der Hafenstadt sind für dieses Wochenende bereits so gut wie ausgebucht.