Die Terrazza a Mare, die Meeresterrasse, ist eine gut besuchte touristische Plattform in Lignano - allerdings mit Ablaufdatum. Das Café-Restaurant am Strand von Lignano Sabbiadoro wird generalsaniert, teilweise auch neu erbaut. „Derzeit ist das Lokal auf Anfrage für Veranstaltungen geöffnet. Während der Vorweihnachtszeit sind Gäste auch wieder ohne Voranmeldung herzlich willkommen. Voraussichtlich ist bis rund um die Heiligen Drei Könige noch offen. Dann wird ausgeräumt“, sagt eine Mitarbeiterin der Betreibergesellschaft „Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa“. Bei der Auskunft handle es sich um Richtzeiten. Diese hingen vom Fortschritt des Bauprojektes ab.

In dieser Woche erst veröffentlichte die Behörde die Ausschreibungen für die neue Terrazza a Mare. Die Ausschreibung war laut der Friauler Tageszeitung „Messaggero Veneto“ bereits seit einigen Tagen im Internet sichtbar. Allerdings können die Firmen erst seit Freitag ihre Angebot legen, da die Veröffentlichung auch in gedruckter Version erscheinen musste. Die Ausschreibungsfrist endet am 21. November.

Steuern inklusive beträgt das Bauvolumen 14 Millionen Euro. Die Bauzeit wird auf 882 Tage geschätzt. Das ist mehr als eine Saison. Deshalb, aber auch um einigermaßen im Rahmen der Kostenschätzung zu bleiben, wird ein möglichst baldiger Baustart Anfang des kommenden Jahres angestrebt.