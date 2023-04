Besseres Wetter und höhere Temperaturen haben sich an der Oberen Adria angekündigt. Die Vorbereitungen für den Saisonstart an den Stränden von Lignano laufen auf Hochtouren. Bereits für dieses Wochenende soll schon so viel Fläche wie möglich für den Besuch von sonnenhungrigen Touristen vorbereitet sein. In Sabbiadoro sollen am Wochenende alle Strand-Eingänge voll funktionstüchtig sein und Plätze mit Liegen und Schirmen gemietet werden können. Auch die Bademeister sollen schon im Einsatz sein.

"Terrazza a mare"

Am Strandabschnitt Pineta wurde ebenfalls eifrig gewerkt. Deshalb haben die Arbeiter, die die Strände von Lignano herrichten, jetzt sogar Nachtschichten eingeschoben, wie die Friauler Tageszeitung "Messaggero Veneto" berichtet. Zwischen der Meeresterrasse "Terrazza a mare" und dem roten Leuchtturm, dem "Faro rosso", wurde auch in der Dunkelheit gearbeitet. Tausende Kubikmeter Sand wurden bereits umgeschichtet. In Euro gerechnet kostet der Arbeitsaufwand 2,15 Millionen Euro.

Dabei wird gar nicht am gesamten Strandverlauf nachgebessert, sondern nur an jenen Stellen, die bei Unwettern mit hohem Wellengang besonders in Mitleidenschaft gezogen werden können. Das Italientief der vergangenen Tage, das auch Lignano "erwischt" hat, vermochte die Arbeitskräfte nicht zu stoppen. Welcher Sand frisch angeliefert wurde und welcher schon länger liegt, werden Strandbesucher an der Farbe des Sandes erkennen. Hell wird dieser nämlich erst, wenn er einen Monat an der Oberfläche liegt.