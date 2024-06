Ganz schön teuer kam einer Klagenfurterin (95) der Austausch von Dachrinnen an ihrem Reihenhaus. Drei bisher unbekannte Täter boten Freitagmittag ihre Arbeit an. Die Vereinbarung wurde laut Polizei mit der vor Ort anwesenden 72-jährigen Tochter der Geschädigten geschlossen. Nach Durchführung der Arbeiten wurde der vereinbarte Kaufpreis bezahlt. In einem unbeobachteten Augenblick soll jedoch einer der Männer ein am Wohnzimmertisch liegendes Kuvert mit Bargeld an sich genommen haben. Danach entfernten sich die 35 bis 45 Jahre alten Männer vom Tatort.

Dem 95-jährigen Opfer entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die Täter waren mit einem dunklen Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen unterwegs. Sie sind in etwa 170 cm groß.