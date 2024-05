Eine schockierende Attacke hatte vor Kurzem in Wolfsberg und über die Bezirksgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt. Am 20. April war ein zunächst unbekannter Täter vor einem Nachtlokal auf einen 45-jährigen Mann losgegangen. Der Wolfsberger musste daraufhin in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.

Zunächst wurde ein medizinischer Notfall vermutet, doch dank Überwachungskameras war bald klar: Der Mann war Opfer eines Übergriffs geworden. „Opfer und Täter haben sich nicht gekannt, dem Übergriff dürfte auch kein Streit oder Ähnliches vorangegangen sein“, informierte der ermittelnde Polizeibeamte Bernhard Taudes Anfang Mai. „Auf den Aufnahmen sieht man, wie der Täter das Opfer am Kragen erwischt und aus dem Lokal warf. “ Der 45-Jährige war mit dem Kopf gegen eine Wand geprallt und verlor daraufhin das Bewusstsein.

Nach wie vor in Behandlung

Nach längerer intensivmedizinischer Betreuung im Klinikum Klagenfurt konnte der Mann nun ins LKH Wolfsberg verlegt werden, wo er stationär aufgenommen wurde. „Er wird nicht mehr intensivmedizinisch betreut“, sagt Kabeg-Sprecherin Kerstin Wrussnig.

Den Täter konnte die Polizei bereits Anfang Mai fassen. Dabei handelt es sich um einen 21-jährigen Mann aus Deutschland, der bereits amtsbekannt ist.