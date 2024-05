Autofahrer, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer verlieren am Steuer immer häufiger die Nerven. Experten beobachten mit Sorge, dass die Aggressivität auf den Straßen zunimmt. Von ungeduldigen Hupkonzerten bis zu riskanten Überholmanövern - ist das die neue Normalität auf den Straßen? Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) hat mehr als tausend Personen in Österreich befragt, wo sie derzeit die größten Probleme für die Verkehrssicherheit sehen. Die Antworten sind teilweise überraschend. Angeführt wird die Liste der größten Aufreger-Themen von zu hoher Geschwindigkeit und Rücksichtslosigkeit. An dritter Stelle folgen aber bereits die Radfahrer. Die Mehrheit der Befragten (55 Prozent) sind überhaupt der Meinung, dass die Spannungen zwischen den Verkehrsteilnehmern in den vergangenen Jahren zugenommen haben. 63 Prozent halten den Umgang miteinander für sogar „aggressiv“. Insbesondere Radfahrer werden gerne für Konflikte verantwortlich gemacht. Diese sehen das aber ganz anders.