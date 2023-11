Radfahrerinnen und Radfahrer dürfen seit einem Jahr an ausgewählten Kreuzungen bei Rot abbiegen bzw. geradeaus fahren. In Kärnten gab es diese Möglichkeit bis vor Kurzem nur an einer Kreuzung in der Landeshauptstadt (Pernhartgasse/Dr.-Herrmann-Gasse). Obgleich das Land weiterhin der neuen Regelung in der Straßenverkehrsordnung kritisch gegenübersteht, geht Klagenfurt weiter in die Offensive: Jetzt wurden weitere 15 Grünpfeile (Zusatzschild) an Kreuzungen angebracht. „Wir wollen Fahrradhauptstadt werden“, gibt Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) die Richtung vor.