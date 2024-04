Himmlischen Beistand werden sich die rund 2500 Kärntner Schüler wünschen, wenn sie heuer zwischen 2. und 16. Mai die schriftlichen Maturaarbeiten absolvieren. Heuer erhalten sie ihn tatsächlich von höchster Stelle.

Wer möchte, dass während der Matura eine Kerze angezündet und im „Sorgenfach“ für eine gute Prüfung gebetet wird, kann sich ab sofort online im Rahmen der Aktion „Be Blessed! (Sei gesegnet!)“ dafür anmelden. Am Maturatag kommen dann Segenswünsche per WhatsApp von Personen wie Kardinal Christoph Schönborn, dem Kärntner Diözesanbischof Josef Marketz, dem Kärntner Diözesanjugendseelsorger Jakob Mokoru oder der evangelischen Pfarrerin Julia Schnizlein.

Das Segensvideo mit Bischof Josef Marketz wurde bereits gedreht © Katholische Kirche

„Es liegt nahe, dass Bischof Marketz in seinem Video den Segen im Fach der zweiten Landessprache in Kärnten, nämlich Slowenisch, spendet“, heißt es vonseiten der Katholischen Kirche Kärnten. Diese Entscheidung sei dem österreichischen Leitungsteam besonders leicht gefallen, da in Kärnten nicht nur eine große Anzahl von Maturanten in diesem Fach ihre Matura ablegt, sondern auch weil Bischof Josef selbst Teil der slowenischen Volksgruppe sei.

Das entsprechende Segensvideo wurde bereits gedreht. Diözesanjugendseelsorger Mokoru wendet sich an die Maturanten in den Fächern Spanisch und Ungarisch und versucht – neben aufbauenden Worten – seine Segenswünsche in diesen Sprachen zu übermitteln. Da diese beiden Fächer am 15. Mai geschrieben werden, werden an diesem Tag Kerzen im Klagenfurter Dom für die Maturanten entzündet.

Initiative „Denk Dich Neu“

„Be Blessed!“ ist Teil der österreichweiten Jugendinitiative „Denk Dich Neu“, an der auch die Diözese Gurk-Klagenfurt beteiligt ist. Damit will die Kirche verstärkt in Kontakt mit 18- bis 25-Jährigen kommen. „Auch Kirche denkt sich neu und möchte ihre Beziehungs- und Anschlussfähigkeit an junge Erwachsene überdenken und verbessern“, so die Initiative.