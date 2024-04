Mit rund 1000 Kirchen in Kärnten gibt es in der Diözese Gurk gleichzeitig auch 1000 denkmalgeschützte Gebäude. Mit einer ab 1. September in Kraft tretenden Gesetzesnovelle gibt es für geschützte Bauwerke neue Regeln und – wohl am bedeutendsten – laut Ankündigung der Bundesregierung auch mehr Geld. „Wir haben bisher schon keine Gebäude verfallen lassen. Wenn man durchs Land fährt, sieht man auch, dass nichts in schlechtem Zustand ist“, macht Burkhard Kronawetter, Leiter des Amtes für Liegenschaften in der Diözese, die neue Erhaltungspflicht keine Sorgen.