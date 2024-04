Eine Frau aus Salzburg (52) stieg am Montagnachmittag, gut ausgerüstet, allein in einen Klettersteig im Bezirk Völkermarkt ein. Dabei stürzte sie im unteren Drittel des Steiges in ihr Klettersteigset und verletzte sich. Ein nachfolgender Alpinist konnte der Frau helfen und begleitete sie zu einer Gehpassage, von wo aus die Bergrettung verständigt wurde.

Zur selben Zeit mussten zwei andere Kletterer, die ebenfalls gut ausgerüstet waren, im oberen Drittel des Klettersteiges wegen Erschöpfung umkehren und stiegen bis zur Verunfallten ab. Die mittlerweile eingetroffene Bergrettung Bad Eisenkappel versorgte zuerst die Verletzte und seilte schließlich alle drei Alpinisten mit einem Hundert Meter Seil ab. Im Einsatz standen sechs Einsatzkräfte der Bergrettung Bad Eisenkappel sowie zwei Beamte der Alpinpolizei.