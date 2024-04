In der St. Veiter Straße in Klagenfurt ereignete sich am Dienstag gegen 8 Uhr ein Unfall. Auf Höhe der Einbindungen zu Tessendorf und Walddorf, auf der Fahrbahn in Richtung der Auffahrt auf die Klagenfurter Schnellstraße (S37), lag ein Fahrzeug auf dem Dach. „Zwei Fahrzeuge sind kollidiert, ein Auto überschlug sich. Die Insassen konnten sich aber selbst aus den Fahrzeugen befreien“, berichtet Wolfgang Germ, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

Polizei, Rettung und Berufsfeuerwehr Klagenfurt waren mit mehreren Fahrzeugen und Helfern vor Ort. Die Polizei regelte den Verkehr, während der Bergung kam es aber zu Wartezeiten im Frühverkehr. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt.