Aufgrund von Ermittlungen, die gegen einen 24-jährigen beschäftigungslosen Villacher im November 2023 geführt wurden, konnte nun auch ein schwerer Raum in der Draustadt geklärt werden. Im Vorjahr wurde dem Mann die Einfuhr von 415 Gramm Heroin und 150 Gramm Kokain mit einem Gesamtwert von 15.000 Euro nachgewiesen.

Im Zuge der Auswertung der Handydaten wurden die Ermittler auf ein Raubdelikt vom November aufmerksam: Dabei hat der 24-Jährige einen 23-jährigen Klagenfurter angestiftet, einen Suchtgiftdealer in eine Falle zu locken und auszurauben. Dazu wurde das spätere Opfer, ein 35-jähriger slowenischer Staatsbürger, beauftragt, 100 Gramm Heroin und 50 Gramm Kokain zu besorgen. Vor der Übergabe der Suchtmittel bewaffneten sich beide Kärntner mit Pfeffersprays und präparierten ein Geldbündel. Dazu brachten sie außen einige hundert Euroscheine an. Im Inneren befand sich nur Zeitungspapier.

Übergabe in Seitengasse

Zur Übergabe ließen sie sich von dem slowenischen Staatsbürger abholen und fuhren in eine ruhige Villacher Seitengasse. Als dieser die Suchtmittel aus dem Handschuhfach nehmen wollte, wurde er von den Beiden mit den Pfeffersprays und mit Schlägen attackiert. „Das Opfer flüchtete aus seinem Auto, wurde eingeholt und von den Männern zusammengeschlagen und ausgeraubt“, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Die beiden entrissen ihm die Suchtmittel und flüchteten. Danach teilten sie sich die Suchtmittel.

Festnahmen

Der 23-Jährige wurde am Donnerstag in seiner Wohnung in Klagenfurt festgenommen, der 24-Jährige bereits am 14. Jänner 2024 und er 35-Jährige am 17. Feber 2024. Somit befinden sich nunmehr alles Tatbeteiligten in Haft.