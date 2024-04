Am Donnerstag gegen 15.55 Uhr ging ein 92-jähriger Villacher am Gehsteig die Trattengasse in Villach zum Zentralfriedhof. Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt und fuhr den Pensionisten nieder. Der Mann stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Die Lenkerin des Pkw blieb unverletzt. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Auffahrunfall

Ebenfalls in Villach, fuhr um 17.50 Uhr ein 66-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Villach auf der Kärntner Straße (B 83) stadteinwärts. Als er verkehrsbedingt langsamer wurde fuhr ihm ein nachfolgender 18-Jähriger aus dem Bezirk Villach mit seinem Pkw hinten auf.

Der 66-Jährige wurde durch den Anprall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Der 18-jährige Lenker erlitt ebenfalls Verletzungen. Er begab sich selbstständig ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.