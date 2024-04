Jeden ersten Montag im Monat moderierte der Krumpendorfer Arnulf Schuster die Sendung „Elektrik Radio Agora“ auf dem Radiosender „Agora“. Mehr als zwei Jahrzehnte schickte er die Tanzbeats vom Klagenfurter Studio aus durch Kärnten. Musik zu hören und sie „aufzulegen“ war Ulfs große Leidenschaft. Am Samstag verstarb er im 54. Lebensjahr völlig unerwartet.

Am Samstag, dem 13. April, kann man von zehn bis 15 Uhr in der Aufbahrungshalle Pirk/Krumpendorf Abschied nehmen. Ulf Schuster studierte Publizistik in Wien, wo er im Jahre 1995 auch einen Radiobeitrag für den ORF-Sender Ö 3 mitgestaltete. Dadurch öffneten sich für ihn die Türen zum FM4-Studio, wo er als einer von einer Handvoll Menschen direkt neben Moderatorin Angelika Lang stehen durfte, um kurz nach 19 Uhr, nach der ersten rund drei Minuten dauernden Moderation von FM4, während alle anderen eine Musiknummer hörten, mit allen im Studio gemeinsam zu feiern.

Der gebürtige Krumpendorfer, der in Wien Jahre im Kultlokal Flex arbeitete, war nach seiner Rückkehr nach Kärnten zuerst für die Gemeinde Krumpendorf tätig und wechselte dann zur Österreichischen Gesundheitskassa ÖGK.