Ablenkung am Steuer ist für 30 Prozent aller Unfälle im Straßenverkehr verantwortlich und damit die Unfallursache Nummer eins. Mit dem kostenlosen Programm „Safety Mobility Day“ stellen ÖAMTC und Land Kärnten ein Angebot zur Verfügung, bei dem Schüler ab 14 Jahren die Problematik der Ablenkung im Straßenverkehr hautnah erleben und somit einfacher verinnerlichen können. Interaktiv erarbeiten die Jugendlichen alle relevanten Kenntnisse und trainieren verantwortungsvolles Handeln, um sicher am Straßenverkehr teilzunehmen.

Damit den Jugendlichen die Teilnahme am neuen Programm ermöglicht wird, unterstützt das Verkehrsreferat des Landes die Initiative durch 20 kostenfreie Programmeinheiten. Dazu Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP): „Schon die kleinste Unachtsamkeit durch Ablenkung kann im Verkehr schlimme Folgen haben. Mit dieser gemeinsamen Initiative setzen wir genau da an und sensibilisieren besonders junge Menschen und unerfahrene Verkehrsteilnehmer für die Risiken und Gefahren. Mit den Mitteln aus dem Verkehrsreferat des Landes sollen die Verkehrssicherheit deutlich erhöht und Unfälle verringert werden.“

Praxisübungen im Mobilitätspark

„Mittels Virtual Reality Simulation werden den Jugendlichen die drohenden Gefahren durch Unaufmerksamkeit oder Ablenkung im wahrsten Sinne des Wortes ‚vor Augen geführt‘. Weitere spannende Praxisübungen am Mobilitätsparkgelände garantieren, dass Erlerntes auch nachhaltig in Erinnerung bleibt“, so Stefan Valentinitsch, Leiter des Öamtc Mobilitätsparks.

Landesrat Sebastian Schuschnig, Leiter Öamtc-Mobilitätspark, Stefan Valentinitsch, und Öamtc-Kärnten-Präsidentin Johanna Mutzl © Öamtc (honorarfrei)

Das Hauptziel des Workshops ist die Sensibilisierung und Prävention im Bereich der Verkehrssicherheit. „Ziel unseres Verkehrssicherheitsprogramms ist es, Jugendliche frühzeitig auf die Gefahren durch Ablenkung aufmerksam zu machen und sie möglichst gut auf die Herausforderungen im Straßenverkehr vorzubereiten“, erklärt Johanna Mutzl, Präsidentin des Öamtc Kärnten.

Der „Safety Mobility Day“ dauert 180 Minuten und wird in drei Einheiten absolviert. Das Verkehrssicherheitstraining richtet sich an alle Kärntner Schüler ab dem 14. Lebensjahr. Dank Förderung seitens Land Kärnten ist die Teilnahme für Schulen (inkl. Anreise) kostenlos. Durchgeführt wird der „Safety Mobility Day“ am Öamtc Mobilitätspark in Warmbad Villach. Nähere Informationen, verfügbare Termine und Anmeldung unter www.oeamtc-kaernten.at/mpk.