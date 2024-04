Samstagmorgen am Gardasee: Die bekannte kanadische Basejumperin Haley Presious (41) ist im Trentino, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Vom Monte Brento im unteren Sarcatal springt sie in die Tiefe, es ist ihr letzter Flug. Die Becco dell‘Aquila am Monte Brento rund 20 Kilometer nördlich des Gardesees ist unter Basejumpern auf der ganzen Welt bekannt, in der Szene wird der „Adlerschnabel“ für seine Attraktivität geschätzt. Tausende Springer lassen sich jedes Jahr hier blicken, um einen rund zehnsekündigen freien Fall zu „genießen“.