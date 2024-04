Schüsse aus einem Wald in der Nähe von Škofja Loka, nur 50 Kilometer entfernt von der Kärntner Grenze. Anrainer alarmiert am Montag die Polizei in Slowenien. Ein Großeinsatz folgte. Zahlreiche Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber, Suchhunde und weitere Einsatzorganisation durchsuchten das Gebiet. Am späten Nachmittag wurde schließlich eine männliche Leiche im Wald gefunden. Das Opfer eines Gewaltverbrechens, wie die Polizei mitteilte.

Kurze Zeit später wurde nach Informationen von 24ur.com eine Person verhaftet. Derzeit ist der Tatort weitläufig abgesperrt. Die Spurensicherung der Polizei und die Staatsanwaltschaft sind vor Ort.