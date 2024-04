Erfahrene Pilgerinnen und Pilger wissen: Wer der Mitternachtsmesse auf dem Magdalensberg – sie bildet in der Nacht auf Freitag den Auftakt des Vierbergelaufs – beiwohnen will, muss bei der Fahrt auf den ersten der vier Berge auch einiges an Wartezeiten in Kauf nehmen. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Magdalensberg keine, man kann sich aber von Freunden oder Verwandten bis zu den Ausgrabungen bringen lassen. In den vergangenen Jahren gab es zum Teil Rückstauungen bis nach Göriach. Die Stoßzeit ist zumeist zwischen 20 und 23 Uhr.

Mit dem Bus zum Berg

Einige Kärntner Busunternehmer bieten wieder einen Shuttleservice an, für den man sich allerdings anmelden muss. Die Abfahrtszeiten und -orte variieren:

„Busreisen Pur“, ein Zusammenschluss der Unternehmen Ebner, Bacher und Hofstätter, bietet Shuttleservices aus ganz Kärnten an. So gelangt man auch unter anderem von Millstatt, Spittal, Bad Kleinkirchheim, Völkermarkt oder Feld am See zum Magdalensberg. Anmeldeschluss: Mittwoch, 10. April, um 18 Uhr, weitere telefonische Anfrage möglich.

Hofstätter Reisen fährt Pilger ab Friesach (21 Uhr) über Micheldorf (21.10 Uhr), Althofen (21.15 Uhr), Kappel am Krappfeld (21.20 Uhr), Meiselding (21.25 Uhr) und St. Veit (21.35 Uhr) zum ersten Berg. Ein weiterer Bus fährt um 21 Uhr aus Wolfsberg weg. Weitere Zustiegsstellen: Kleinedling (21.05 Uhr), St. Andrä (21.15 und 21.20 Uhr). Anmeldungen dafür sind bis spätestens Mittwoch, 12 Uhr, unter der Telefonnummer 04262-22 38 möglich.

Frauensteiner Reisen fährt jeweils um 20, 21, 22 und 23 Uhr am Bahnhof in St. Veit weg. Pro Person und Fahrt werden acht Euro fällig. Anmeldung unter 0650-703 58 27.

Direkt über die Vierbergelauf-Website kann man sich ebenfalls für einen Shuttleservice anmelden. Vom Klagenfurter Benediktinerplatz geht es zum Magdalensberg und vom Nussberg bei St. Veit geht es am Abend wieder zurück. Ein weiterer Bus fährt vom Gasthaus Fleissner am Zollfeld auf den Magdalensberg und ebenfalls vom Nussberg bei St. Veit zum Gasthaus Fleissner zurück.

Von Villach kommt man mit Fantur Funtours auf den Magdalensberg und vom Fuße des Lorenzibergs wieder zurück. Zustieg 1 beim Willroider Parkplatz zwischen 19.30 und 19.50 Uhr. Zustieg 2 am Parkplatz Vassacher See zwischen 20 und 20.15 Uhr. Für die Rückfahrt vom Parkplatz Nußberg startet der Bus zwischen 15 und 17 Uhr, abhängig vom letzten Rückkehrer, der mit dem Bus fährt.

(Kein Anspruch auf Vollständigkeit.)

Die Polizei wird ebenfalls mit Außendienststreifen vor Ort sein und verstärkt auf die Veranstaltung schauen, bisher sei es aber „noch nie zu Problemen gekommen, es läuft immer alles sehr gesittet ab“, sagt Markus Dexl. Absperrungen seien aber nicht geplant und bisher auch nicht nötig gewesen.

Seitens der ÖBB bzw. von Postbus wird es auch heuer keine Shuttlebusse zum Magdalensberg geben.