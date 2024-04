Am zweiten Freitag nach Ostern, dem sogenannten Dreinagelfreitag – benannt nach den drei Nägeln, mit denen Jesus an Kreuz geschlagen wurde – werden in Kärnten auch heuer wieder tausende Pilgerinnen und Pilger an Wallfahrten teilnehmen. Weithin bekannt ist der „Vierbergelauf“, dessen Tradition bis auf vorchristliche Ursprünge zurückgeführt wird.

Den Auftakt zum Vierbergelauf bildet in der Nacht von Donnerstag, dem 11. April, auf Freitag, dem 12. April, eine Mitternachtsmesse am Magdalensberg. Während des 52-Kilometer-Pilgermarsches über die vier Berge rings um St. Veit/Glan legen die Wallfahrer in rund 16 Stunden mehr als 2000 Höhenmeter zurück. Im Rahmen des Vierbergelaufs werden fünf heilige Messen gefeiert und drei Andachten gehalten. Nach der Mitternachtsmesse am Magdalensberg und der heiligen Messe in der Pfarrkirche Pörtschach am Berg (4 Uhr) feiert Diözesanbischof Josef Marketz um 7 Uhr mit den „Vierberglern“ die Feldmesse vor der Karnberger Kirche.

Weitere heilige Messen werden in Zweikirchen (ca. 8 Uhr) und in Liemberg (ca. 11 Uhr) gefeiert. Andachten werden in Gradenegg (ca. 14 Uhr), Sörg (ca. 15 Uhr) und am Lorenziberg (ca. 16.30 Uhr) gehalten. Im Rahmen der Initiative „Denk Dich Neu“ wird auch heuer wieder ein Team der Katholischen Jugend Kärnten teilnehmen und dabei unter dem Motto „Walk & Talk am Vierbergelauf“ mit jungen Menschen ins Gespräch kommen.

Weitere Wallfahrten diese Woche

Jauntaler Dreibergelauf. Zeitgleich mit dem Vierbergelauf startet der Jauntaler Dreibergelauf mit einer Mitternachtsmesse in der Wallfahrtskirche auf dem Lisnaberg/Lisna gora. Die Wallfahrt führt dann etwa 27 Kilometer über St. Luzia (Andacht um ca. 3.30 Uhr) und Heiligenstadt/Sveto mesto (hl. Messe um ca. 5 Uhr) nach Heiligengrab/Humec, wo die heilige Messe um ca. 9.15 Uhr den Abschluss bildet.

Drei-Berge-Wallfahrt im Lavanttal. Der „St. Pauler Drei-Berge-Lauf“ startet um 6.30 Uhr mit dem Morgenlob bei der Weinbergkirche in der Stiftspfarre St. Paul/Lavanttal und führt dann über den Josefberg (ca. 9 Uhr Andacht mit Brotsegnung) zum Johannesberg (11 Uhr hl. Messe).

Kinderwallfahrt von Prebl nach Gräbern. Seit vielen Jahrzehnten gibt es im Lavanttal auch die Tradition der „Kinderwallfahrt“ am „Dreinagelfreitag“. Die Kinderwallfahrt startet um 7.45 Uhr am Schulplatz der Volksschule Prebl und führt zur Filialkirche Gräbern, wo Dechant Martin Edlinger um 9 Uhr eine heilige Messe mit Kindersegnung feiert.

Ökumenischer Bergeweg am 14. April. Am Sonntag, dem 14. April, findet der ökumenische Bergeweg von Bad Kleinkirchheim nach Arriach statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer legen dabei etwa 30 Kilometer und 400 Höhenmeter zurück. Der Weg führt von der Evangelischen Kirche in Bad Kleinkirchheim (5 Uhr) zur Katholischen Kirche in St. Peter ob Radenthein (7.30 Uhr), weiter zur Evangelischen Kirche in Feld am See (9.30 Uhr) und der Katholischen Kirche in Wöllan (14.30 Uhr) bis zur Evangelischen Kirche in Arriach. Dort bildet um 16.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit dem evangelischen Pfarrer Martin Müller und Roland Stadler, Leiter des Referats für Tourismusseelsorge der Diözese Gurk, den Abschluss.