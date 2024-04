Mit 29,8 Grad war Dellach im Drautal am Wochenende der „Hitzepol“ in Kärnten. Und auch am Montag setzte sich das Sommerwetter im April fort. Um 15 Uhr wurden unter anderem in Feldkirchen, Spittal, Ferlach oder St. Andrä im Lavanttal über 25 Grad gemessen. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen ziehen die Kärntner schon jetzt in die Strandbäder. Einige Mutige wagten auch schon den Sprung ins kühle Nass. Kärntens Wasserretter warnen jetzt vor den Gefahren. Denn der Schein trügt. „Das Wasser der Seen ist wirklich noch kalt“, sagt Markus Bräuhaupt, Landesleiter der Österreichischen Wasserrettung in Kärnten. Er rät daher dringend davon ab, einfach so ins Wasser zu springen. Das bedeute nämlich eine massive Belastung für den Kreislauf. Denn die Seen haben erst um die zehn Grad. Bräuhaupt: „Es spricht ja nichts dagegen, ins Wasser zu gehen. Allerdings sollte das langsam und vorsichtig erfolgen. Zuerst sollte man die äußeren Extremitäten abkühlen und dann den Oberkörper.“ Das gelte für Jung und für Alt.

Auch die Stand-Up-Paddle-Saison ist aufgrund des schönen Wetters bereits voll im Gange. „Es ist noch sehr früh, man sollte daher einen Neoprenanzug verwenden“, rät der Chef der Kärntner Wasserretter. Und am besten paddelt man auch nicht alleine auf den See hinaus. Erst kürzlich mussten die Einsatzkräfte am Faaker See eine junge Frau retten. Sie schaffte es nicht mehr zurück auf das SUP-Board und war bereits völlig entkräftet und stark unterkühlt. Bräuhaupt: „Der Körper kühlt im Wasser 25 Mal schneller aus als an der Luft.“

„Leichtsinnige Aktionen“

Die Wasserretter beobachten zudem einen weiteren gefährlichen „Trend“. In Villach gab es zuletzt Einsätze, weil Personen von Brücken in die Drau sprangen. Vermutlich handelte es sich dabei um Mutproben. Bräuhaupt rät dringen davon ab, von Brücken in Flüsse zu springen - nicht nur aufgrund der aktuellen Wassertemperaturen: „Das sind leichtsinnige Aktionen, die sehr gefährlich sind. Im Wasser können sich Steine oder Strempel befinden, die man nicht sieht.“

Auch am Dienstag wird es laut „Geosphere Austria“ in Kärnten noch einmal außergewöhnlich warm mit bis zu 27 Grad. Am Mittwoch wird es dann wechselhaft und deutlich kühler als zuletzt und die Temperaturen entsprechen mit zwölf bis 17 Grad wieder der Jahreszeit.