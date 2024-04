Zivilcourage bewies am Freitagabend ein Gast (57) eines Spielcasinos in der Klagenfurter Innenstadt: Gegen 22:30 Uhr betrat ein 63-jähriger armenischer Staatsbürger mit Wollhaube, FFP2-Maske und einem Messer in der Hand das Lokal und ging wortlos in Richtung Tresen, wo er das Messer gegen den Mitarbeiter des Spielcasinos richtete.

Mistkübel zum Schutz

Dieser nahm einen Mistkübel zum Schutz und schrie lautstark „Hilfe, Überfall“, sodass dies auch die anderen Gäste im Lokal hören konnten. Der 57-jährige Klagenfurter eilte dem Mitarbeiter sofort zu Hilfe, überwältigte den Angreifer, entriss ihm das Messer und hielt den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei am Boden fest.

Der Armenier wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Die Ermittlungen würden noch laufen, heißt es vonseiten der Polizei.