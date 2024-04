Nördlich von Pordenone hat sich am Freitagnachmittag ein Erdbeben ereignet. Gemessen wurden die Stöße in einer Tiefe von elf Kilometern um 14.28 Uhr in Tramonti di Sopra. Das Beben hatte eine Magnitude von 3,4, wie das Online-Medium primafriuli.it berichtet. Bislang gibt es keine Berichte über Schäden.

Es ist dies die zweite Erschütterung binnen weniger Tage. Am 2. April wurde in der Region ein Erdbeben der Stärke 2,2 wahrgenommen.