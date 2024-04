Verkehrsunfall Freitagnachmittag in Greuth, Gemeinde Völkermarkt: Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 15-Jährige mit ihrem Moped auf einer Gemeindestraße in Richtung Durchzugsstraße, in die sie einbiegen wollte. Dabei übersah die junge Lenkerin einen von links kommenden Pkw, gelenkt von einer 52-jährigen Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan.

Es kam in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Jugendliche eritt Verletzungen unbestimmten Grades. Die 15-Jährige wurde nach dermedizinischen Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.