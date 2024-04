Es ist Freitagmorgen gegen 7.25 Uhr, als die Tragödie in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ihren Lauf nimmt: Ein Mann soll einen Schuss aus einer Waffe abgegeben und damit ein Familienmitglied getroffen haben – das berichtet die auflagenstärkste kroatische Tageszeitung „24sata“ unter Berufung auf die örtliche Polizei.

Die rasch herbeigerufene Polizei barg die Frau aus der Wohnung, sie wurde medizinisch versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen 9.30 Uhr dann jedoch die Nachricht: Sie hat nicht überlebt und erlag ihren Verletzungen.

Musste Sohn die Tat mitansehen?

Ein Passant erklärte gegenüber „24 sata“: „Ich habe einen Schuss gehört. Ein junger Bursche rannte kurz darauf auf den Balkon und schrie um Hilfe. Ich habe dann sofort die Polizei gerufen“. Laut ersten Meldungen in kroatischen Medien dürfte es sich bei dem Schützen um den Familienvater handeln, bei der getöteten Frau um die Mutter des Jungen. Nachbarn berichten, dass in der Wohnung sogar drei Generationen der Familie leben dürften. Der Verdächtige ist nun in polizeilichem Gewahrsam.