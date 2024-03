Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Montag in Matrei in Osttirol. Kurz nach Mitternacht brach in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses ein Brand aus. Gegen 0.45 Uhr nahm ein Nachbar plötzlich Hilferufe wahr und alarmierte die Feuerwehr. Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt bereits verraucht. Der Brandherd befand sich laut Polizei in der Küche.

Der Brand brach in der Küche aus © Ff Matrei

Die 83-jährige Bewohnerin wurde von den Einsatzkräften aus der Wohnung geholt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung der Rettung übergeben. „Die Ursache des Brandgeschehens ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen“, heißt es Montagvormittag vonseiten der Polizei. Im Einsatz stand die Feuerwehr Matrei mit sieben Fahrzeugen und 40 Kräften. In der Wohnung waren laut Kommandant Martin Köll keine Feuermelder montiert: „Man kann nur erneut darauf hinweisen, wie wichtig es ist, Brandmelder zu installieren.“